Seniors, boostez votre employabilité grâce à l’APEC (Association pour l’emploi des Cadres) et France Travail. – Agence RENNES NORD Rennes 17 juin 2025

Seniors, boostez votre employabilité grâce à l’APEC (Association pour l’emploi des Cadres) et France Travail. Agence RENNES NORD Rennes Mardi 17 juin, 11h00

Vous êtes Cadre senior et vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre vie professionnelle ?Vous êtes Cadre expérimenté, vous avez besoin de sécuriser votre situation professionnelle, conv…

Vous êtes Cadre senior et vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre vie professionnelle ?Vous êtes Cadre expérimenté, vous avez besoin de sécuriser votre situation professionnelle, convaincre les recruteurs, rebondir sur de nouvelles expériences ?Vous avez un projet de formation et/ou de reconversion professionnelle ?France Travail et l’APEC se mobilisent pour vous, avec une offre de services adaptée à vos besoins.

Inscrivez-vous et assistez au webinaire mardi 17 juin de 11h à 12h30Coanimation avec un Consultant Développement Professionnel de l’APEC et un Conseiller France Travail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-17T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-17T12:30:00.000+02:00

2

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/456804

Agence RENNES NORD 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine