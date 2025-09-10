Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

La médiathèque

propose des cycles de 3 ateliers numériques de 2h. Ces derniers s’adressent

aux plus de 60 ans et ont pour but de faciliter l’utilisation de l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.

Mercredi de 10h à 12h et vendredi de 10h à 12h

Salle multimédia (niveau +1)

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Du mercredi 10 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025 :

mercredi

de 10h00 à 12h00

vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscription à un cycle maximum par trimestre auprès des bibliothécaires

Public adultes. A partir de 60 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-10T13:00:00+02:00

fin : 2025-09-26T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-10T10:00:00+02:00_2025-09-10T12:00:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T12:00:00+02:00;2025-09-17T10:00:00+02:00_2025-09-17T12:00:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T12:00:00+02:00;2025-09-24T10:00:00+02:00_2025-09-24T12:00:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar