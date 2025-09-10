Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Seniors connectés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 10 septembre 2025.
La médiathèque
propose des cycles de 3 ateliers numériques de 2h. Ces derniers s’adressent
aux plus de 60 ans et ont pour but de faciliter l’utilisation de l’ordinateur, la tablette ou le smartphone.
Possibilité de s’inscrire à un cycle au maximum par trimestre.
Mercredi de 10h à 12h et vendredi de 10h à 12h
Salle multimédia (niveau +1)
Public adulte de plus de 60 ans
Sur inscription auprès des bibliothécaires
Cycles de trois ateliers pour mieux utiliser son smartphone, sa tablette ou son ordinateur
Du mercredi 10 septembre 2025 au vendredi 26 septembre 2025 :
mercredi
de 10h00 à 12h00
vendredi
de 10h00 à 12h00
gratuit
Inscription à un cycle maximum par trimestre auprès des bibliothécaires
Public adultes. A partir de 60 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2025-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-10T10:00:00+02:00_2025-09-10T12:00:00+02:00;2025-09-12T10:00:00+02:00_2025-09-12T12:00:00+02:00;2025-09-17T10:00:00+02:00_2025-09-17T12:00:00+02:00;2025-09-19T10:00:00+02:00_2025-09-19T12:00:00+02:00;2025-09-24T10:00:00+02:00_2025-09-24T12:00:00+02:00;2025-09-26T10:00:00+02:00_2025-09-26T12:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar