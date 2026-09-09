Séniors en piste pour la sécurité routière Salle des fêtes Villefagnan

Informations pratiques

Villefagnan

Séniors en piste pour la sécurité routière

Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 09:00:00

fin : 2026-10-15 16:30:00

Date(s) :

2026-10-15

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Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 53 01 62 solene.cercle@udaf16.fr

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English :

L’événement Séniors en piste pour la sécurité routière Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente