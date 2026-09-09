AGENDA · Villefagnan
Séniors en piste pour la sécurité routière Salle des fêtes Villefagnan
jeudi 15 octobre 2026 · Salle des fêtes · Villefagnan
Informations pratiques
Villefagnan
Séniors en piste pour la sécurité routière
Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 09:00:00
fin : 2026-10-15 16:30:00
Date(s) :
2026-10-15
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Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 53 01 62 solene.cercle@udaf16.fr
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English :
L’événement Séniors en piste pour la sécurité routière Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente