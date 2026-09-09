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AGENDA · Villefagnan

Séniors en piste pour la sécurité routière Salle des fêtes Villefagnan

jeudi 15 octobre 2026 · Salle des fêtes · Villefagnan

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
18 rue du Champ de foire
Ville
16240 Villefagnan
Département
Charente
Tarif

Villefagnan

Séniors en piste pour la sécurité routière

Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 09:00:00
fin : 2026-10-15 16:30:00

Date(s) :
2026-10-15

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Salle des fêtes 18 rue du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 53 01 62  solene.cercle@udaf16.fr

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English :

L’événement Séniors en piste pour la sécurité routière Villefagnan a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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