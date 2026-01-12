Seniors Sport Santé entretien corporel Hall des sports du lac Soustons

Seniors Sport Santé entretien corporel

Hall des sports du lac 1 Allée des Sports Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

En 2026, Soustons, Ville sportive affirme plus que jamais son engagement en faveur du bien-être et de la santé de ses aînés. La commune poursuit son dispositif Seniors Sport Santé , spécialement conçu pour bouger en douceur, entretenir sa forme et partager des moments conviviaux.

Deux activités sont proposées

Marche nordique tous les jeudis de 9h45 à 11h45

Entretien corporel (gym douce et renforcement musculaire) tous les mardis de 10h30 à 11h45

Activités ouvertes aux personnes de 65 ans et plus, ainsi qu’aux retraités à partir de 60 ans.

2026, une année sportive placée sous le signe de la santé, du mouvement et du plaisir de se retrouver. Rejoignez le programme Séniors Sport Santé et prenez soin de vous tout au long de l’année !

L’inscription au trimestre est de 15€ | N’oubliez pas de bien vous chausser, de mettre une tenue sportive et adaptée à l’activité, et de prendre une bouteille d’eau. .

Hall des sports du lac 1 Allée des Sports Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 secretariat-ejs@mairie-soustons.fr

English : Seniors Sport Santé entretien corporel

In 2026, Soustons, Ville sportive is more than ever committed to the well-being and health of its seniors. The town is continuing with its Seniors Sport Santé scheme, specially designed to encourage gentle exercise, keep fit and share convivial moments.

