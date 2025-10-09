Seniors, venez tester vos connaissances en prévention routière Maison de la Tranquillité Publique Nantes

Seniors, venez tester vos connaissances en prévention routière Maison de la Tranquillité Publique Nantes jeudi 9 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-09 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Sur inscription Senior

La Maison de la tranquillité publique de Nantes, en lien avec la police municipale et l’association de prévention routière, propose un nouvel atelier ludique de sensibilisation à la prévention routière, à destination des seniors.La sensibilisation à la sécurité routière est un levier incontournable et complémentaire à la protection routière : lutte contre le stationnement gênant, les incivilités routières, la gestion des conflits d’usages sur l’espace public.Faites le point sur les nouveautés du code de la route, identifiez les infrastructures et prenez en compte les nouvelles réalités physiques de la conduite.Le jeudi 9 octobre, de 9h30 à 12h. Inscriptions jusqu’au 3 octobre inclusAtelier gratuit sur inscription : contact@maisontranquillite.fr / 02 40 41 54 44

Maison de la Tranquillité Publique Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 99 99 https://maisontranquillite.nantes.fr 02 40 41 54 44 https://maisontranquillite.nantes.fr/home/actualites/seniors-prevention-routiere.html