Senlis.art en fête 2025 Senlis

Senlis.art en fête 2025

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-27

Une exposition d’art contemporain dans une ancienne église complètement rénovée datant de 1024 en centre ville de la ville royale de SENLIS.

L’association ADAIS organise la plus importante exposition d’art contemporain de l’Oise, exposant plus de 700 œuvres !

ADAIS Association des Artistes Indépendants de Senlis.

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

English :

A contemporary art exhibition in a completely renovated church dating from 1024 in the center of the royal town of SENLIS.

The ADAIS association organizes the largest contemporary art exhibition in the Oise region, featuring over 700 works!

ADAIS Association des Artistes Indépendants de Senlis.

German :

Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst in einer komplett renovierten alten Kirche aus dem Jahr 1024 im Stadtzentrum der Königsstadt SENLIS.

Der Verein ADAIS organisiert die größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Departement Oise und stellt über 700 Werke aus!

ADAIS Association des Artistes Indépendants de Senlis (Verband der unabhängigen Künstler von Senlis).

Italiano :

Una mostra d’arte contemporanea in un’ex chiesa del 1024 completamente ristrutturata nel centro della città reale di SENLIS.

L’associazione ADAIS organizza la più grande mostra d’arte contemporanea della regione dell’Oise, con oltre 700 opere!

ADAIS Association des Artistes Indépendants de Senlis.

Espanol :

Una exposición de arte contemporáneo en una antigua iglesia de 1024 completamente renovada, en el centro de la ciudad real de SENLIS.

La asociación ADAIS organiza la mayor exposición de arte contemporáneo de la región de Oise, con más de 700 obras

ADAIS Asociación de Artistas Independientes de Senlis.

