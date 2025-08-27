Senon Jazz Band Rue Saint-Pierre le Vif Sens
Senon Jazz Band Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 10 janvier 2026.
Senon Jazz Band
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 21:00:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Le Senon Jazz Band est une formation musicale composée de six musiciens passionnés, dont la plupart sont originaires de l’Yonne.
Forts d’une amitié et d’une complicité musicale qui les unit depuis plus de quarante ans, ces artistes offrent à leur public des interprétations jazz Funk Latines chaleureuses. Ancré dans le paysage musical sénonais, le groupe est notamment connu pour ses prestations régulières dans la région et sa capacité à partager son amour du jazz avec convivialité. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
English : Senon Jazz Band
German : Senon Jazz Band
Italiano :
Espanol :
L’événement Senon Jazz Band Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais