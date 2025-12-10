Senpereko trail Fronton d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 7 mars 2026.
Senpereko trail
Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Voici la 14e édition du Sempereko Trail qui se déroulera sur deux jours, avec 6 parcours différents
-Tontorrez Tordor 85 km D+5000 m
-Gotorlekuen Itzulia 42 km D+2800 m
-Senpereko Trail 21 km D+1100 m
-Ibarun Trail 11 km D+480 m
-Neska Eguna Trail 7,5 km D+300 m
-Rando Dimanche départ entre 7h00 et 8h30
La date d’ouverture des inscriptions aux courses sera en ligne prochainement. .
Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 contact@spuclasterka.fr
