Senpereko trail Fronton d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Senpereko trail

Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Voici la 14e édition du Sempereko Trail qui se déroulera sur deux jours, avec 6 parcours différents

-Tontorrez Tordor 85 km D+5000 m

-Gotorlekuen Itzulia 42 km D+2800 m

-Senpereko Trail 21 km D+1100 m

-Ibarun Trail 11 km D+480 m

-Neska Eguna Trail 7,5 km D+300 m

-Rando Dimanche départ entre 7h00 et 8h30

La date d’ouverture des inscriptions aux courses sera en ligne prochainement. .

Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 contact@spuclasterka.fr

