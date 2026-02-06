Senpereko Trail Fronton d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle
Senpereko Trail Fronton d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 8 mars 2026.
Senpereko Trail
Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Voici la 14e édition du Sempereko Trail qui se déroulera sur deux jours, avec 2 parcours le dimanche
– Randonnée, les inscriptions se font le jour même de 7h à 8h30 et le départ doit être pris avant 8h30.
– Senpereko ttiki, la courses des enfants à 9h15, les inscriptions se font sur place (une décharge sera à signer par les parents) deux formats
– 2km (enfant nés entre 2011 et 2014)
– 1,1km (enfant nés entre 2015 et 2018) .
Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 contact@spuclasterka.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Senpereko Trail
L’événement Senpereko Trail Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Pays Basque