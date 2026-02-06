Senpereko Trail Fronton d’Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle

Senpereko Trail

Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-08

Voici la 14e édition du Sempereko Trail qui se déroulera sur deux jours, avec 2 parcours le dimanche

– Randonnée, les inscriptions se font le jour même de 7h à 8h30 et le départ doit être pris avant 8h30.

– Senpereko ttiki, la courses des enfants à 9h15, les inscriptions se font sur place (une décharge sera à signer par les parents) deux formats

– 2km (enfant nés entre 2011 et 2014)

– 1,1km (enfant nés entre 2015 et 2018) .

Fronton d’Ibarron 6332 Rue du Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 contact@spuclasterka.fr

