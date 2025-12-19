Sens dessus dessous revisité Théâtre du Vieux Drap Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance
Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-17 16:00:00
fin : 2026-02-01 17:30:00
2026-01-17
Sens dessus dessous revisité
Vous l’avez déjà vu ? Revenez, il y a du nouveau !
Vous ne l’avez pas encore vu ? Réservez vite !
Raymond Devos à tous les étages.
Qu’on soit banquière ou bien vacancière,
Chien-chien à sa mémère ou bien commissaire,
Un bon bol d’air offert par l’hôtelière,
C’est fait pour nous plaire, ça nous change l’air !
Textes originaux Raymond Devos
Mise en scène et adaptation Philippe Piau
Avec Nelly Bellemère, Stéphanie Bernier,
Robert Bouchereau, Philippe Drouzy, Jean-François Lévêque,
Claude Maltis, Cécile Sauleau
Arrangements musicaux Pascal Marcault
Régie Christophe Bertrand
Affiche Anne Guillot et Robert Bouchereau .
Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
Upside down revisited
