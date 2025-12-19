Sens dessus dessous revisité Théâtre du Vieux Drap Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Sens dessus dessous revisité Théâtre du Vieux Drap

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Sens dessus dessous revisité

Vous l’avez déjà vu ? Revenez, il y a du nouveau !

Vous ne l’avez pas encore vu ? Réservez vite !

Raymond Devos à tous les étages.

Qu’on soit banquière ou bien vacancière,

Chien-chien à sa mémère ou bien commissaire,

Un bon bol d’air offert par l’hôtelière,

C’est fait pour nous plaire, ça nous change l’air !

Textes originaux Raymond Devos

Mise en scène et adaptation Philippe Piau

Avec Nelly Bellemère, Stéphanie Bernier,

Robert Bouchereau, Philippe Drouzy, Jean-François Lévêque,

Claude Maltis, Cécile Sauleau

Arrangements musicaux Pascal Marcault

Régie Christophe Bertrand

Affiche Anne Guillot et Robert Bouchereau .

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 36 94 19 60 vieuxdrap@orange.fr

English :

Upside down revisited

