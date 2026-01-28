Sens dessus-dessous Rue de la Croix Saint-Antoine-de-Ficalba
Sens dessus-dessous Rue de la Croix Saint-Antoine-de-Ficalba vendredi 17 avril 2026.
Sens dessus-dessous
Rue de la Croix Mairie Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Début : 2026-04-17
Retrouvez votre esprit d’enfant en découvrant le village de Saint-Antoine-de-Ficalba, les sens en éveil ! Vos cinq sens seront sollicités lors de ce parcours entre histoire et architecture. Ouvrez bien les yeux, préparez vos papilles, restez à l’écoutez et soyez prêt à sortir vos mains des poches !
Rue de la Croix Mairie Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Sens dessus-dessous
Recapture your childlike spirit as you discover the village of Saint-Antoine-de-Ficalba, with all your senses! All five of your senses will be stimulated on this journey through history and architecture. Keep your eyes open, your taste buds ready, your ears open and your hands out of your pockets!
L’événement Sens dessus-dessous Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot