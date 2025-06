Sens en éveil Terre d’estuaire Cordemais 9 juillet 2025 11:00

Loire-Atlantique

Sens en éveil Terre d'estuaire

Début : 2025-07-09 11:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-07-09

2025-07-23

2025-08-06

2025-08-20

Les vacances à Terre d’Estuaire

Atelier d’éveil 3/5 ans.

Enlève tes baskets, ouvre grand tes yeux et tes oreilles et sers toi de tes mains… découvre l’estuaire de la Loire à travers un parcours d’éveil sensoriel. L’estuaire de la Loire en s’amusant pour les plus petits !

Tarif 5,50 € par personne. .

Terre d’estuaire Le port

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

