Sens et ressentis en région parisienne XVIIIe-XXIe siècles Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Sens et ressentis en région parisienne XVIIIe-XXIe siècles Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 3 octobre 2025.

Séminaire organisé par Emmanuel Bellanger (CHS, CNRS/université Paris 1), Paul Bastier (Archives nationales), Béatrice Hérold, Dominique Juigné et Anne-Cécile Tizon-Germe (Archives de Paris), Christine Langé et Caroline Andreani (Archives départementales de Seine-Saint-Denis), Rosine Lheureux (Archives départementales du Val-de-Marne) et Sylvie Zaidman (Paris Musées).

Cycle de séminaires les vendredis, de 10h à 12h.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Du vendredi 03 octobre 2025 au vendredi 29 mai 2026 :

vendredi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T15:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-03T10:00:00+02:00_2025-10-03T12:00:00+02:00;2025-10-10T10:00:00+02:00_2025-10-10T12:00:00+02:00;2025-10-17T10:00:00+02:00_2025-10-17T12:00:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T12:00:00+02:00;2025-10-31T10:00:00+02:00_2025-10-31T12:00:00+02:00;2025-11-07T10:00:00+02:00_2025-11-07T12:00:00+02:00;2025-11-14T10:00:00+02:00_2025-11-14T12:00:00+02:00;2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T12:00:00+02:00;2025-11-28T10:00:00+02:00_2025-11-28T12:00:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T12:00:00+02:00;2025-12-12T10:00:00+02:00_2025-12-12T12:00:00+02:00;2025-12-19T10:00:00+02:00_2025-12-19T12:00:00+02:00;2025-12-26T10:00:00+02:00_2025-12-26T12:00:00+02:00;2026-01-02T10:00:00+02:00_2026-01-02T12:00:00+02:00;2026-01-09T10:00:00+02:00_2026-01-09T12:00:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T12:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T12:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T12:00:00+02:00;2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T12:00:00+02:00;2026-02-13T10:00:00+02:00_2026-02-13T12:00:00+02:00;2026-02-20T10:00:00+02:00_2026-02-20T12:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T12:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T12:00:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T12:00:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T12:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T12:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T12:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T12:00:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T12:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T12:00:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T12:00:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T12:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis