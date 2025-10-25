Sens Urban Fest Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Le Sens Urban Fest vous invite à découvrir l’effervescence des arts urbains à travers un programme riche et diversifié. Pour sa seconde édition, ce festival, organisé par la ville de Sens, met en lumière les talents locaux et célèbre la culture urbaine sous toutes ses formes.

Préparez-vous à vivre une expérience unique, avec une programmation artistique éclectique et des animations interactives.

Le programme de 14h à 18h

Anim en Délire mur géant interactif et karting

MJC de Saint-Clément démonstrations de breakdance et de K-pop (à confirmer)

Mayhem Records atelier sur les bonnes pratiques pour lancer sa carrière d’artiste urbain (droits, gestion, image, scène…)

Old School Electronik initiations et démos de DJing.

Médiathèque Jean-Christophe Rufin jeux interactifs et numériques pour la jeunesse.

Stand Jeunesse informations et animations autour des ados et de l’espace jeunesse.

Origazoom ateliers et expo Street Art + performances d’artistes urbains.

14h30 Casting de la 1ère partie du one man show d’Harold Barbé avec l’association APACI

Les concerts

18h à 19h Scène locale (artistes et découverte)

19h30 à 20h30 Busta Flex, figure du rap français

21h à 22h J-FAD, pour clôturer en énergie

Buvette et restauration sur place

Renseignements Ville de Sens Service événementiel 03 86 95 68 44 e.kranz@grand-senonais.fr

Zoom sur Busta Flex

De son vrai nom Valéry François (né le 30 septembre 1977 à Soisy-sous-Montmorency), Busta Flex grandit à Épinay-sur-Seine (Orgemont), bercé de hiphop par son frère Jimi Hiliffe. Repéré en freestyle par Cut Killer au milieu des années 1990, il enchaîne mixtapes et compilations avant de croiser Kool Shen (NTM), qui produit son premier album éponyme en 1998 (disque d’or), propulsé par J’fais mon job à plein temps . Membre originel du collectif IV My People, il s’impose par un flow rapide et une solide culture du micro.

Entre 1998 et 2008, il sort cinq albums (dont Sexe, violence, rap et flooze, Éclipse, La Pièce maîtresse et SVRF vol.2), cumule 300 000 ventes, plus de 100 featurings et plus de 500 scènes (tournées NTM 1998, Bercy 2008). Figure durable du rap français, il poursuit ensuite avec des projets récents (Moonrock, 2019 ; C pas sérieux, 2021 ; TCLV, 2024) et reste un performer exigeant, fidèle à l’esprit freestyle qui l’a révélé. .

Rue Saint-Pierre le Vif Espaces culturels Savinien Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

