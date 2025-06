SENSAS passe en mode replay bienvenue dans les années 90’s ! Bréal-sous-Montfort 5 juillet 2025 07:00

Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Vous avez grandi avec les bonbons qui pétillent , les sons de la Game Boy ️ et les chorégraphies des Spices Girls ?

Vous avez passé des heures devant Club Dorothée, à collectionner des pogs et à danser sur la Macarena ?

Notre nouveau parcours SENSAS REPLAY est fait pour vous !!

Venez revivre les émotions d’une décennie culte

Du 11 juillet au 10 août prochain, SENSAS vous téléporte dans les années 90’s à travers 6 épreuves sensorielles complètement déjantées pour vous faire (re)vivre les émotions d’une décennie culte ! Testez vos limites et affrontez-vous en équipe pour une session d’anthologie.

Et parce qu’à Rennes, nous sommes nostalgique, l’aventure dure un peu plus longtemps le parcours débute le 5 juillet et se termine le 31 août !!

Disclaimer on décline toute responsabilité si le générique d’Hélène et les garçons vous hante pendant 1 semaine.

Une expérience sensorielle immersive qui sensibilise au handicap

Franchise née à Marseille il y a bientôt 10 ans, le concept SENSAS connaît immédiatement un énorme succès. Il se développe désormais dans tout l’Hexagone ainsi qu’en Europe.

Ce divertissement insolite fondé exclusivement sur les 5 sens, propose 2 heures d’aventure la plupart du temps dans l’obscurité. Privés de la vue, les joueurs expérimentent la perte de repères, ressentent ce que peut vivre une personne en situation de handicap.

Car au-delà des émotions fortes et des fous rires qu’une session peut procurer, SENSAS allie le divertissement et la sensibilisation au handicap !

En venant à SENSAS Rennes, les joueurs relèvent des défis et récoltent des amulettes transformées ensuite en don à un service d’aide à la vie sociale (SAVS)

En bref SENSAS est éthique, drôle et favorise la cohésion.

Infos pratiques :

Ouvert tous les jours de 9h à 23h. Réservation obligatoire.

28€/adulte tarif .

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 11 23 43

