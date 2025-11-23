Sensations magiques Espace des arts Chalon-sur-Saône
Sensations magiques Espace des arts Chalon-sur-Saône dimanche 23 novembre 2025.
Sensations magiques
Espace des arts 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’association NEURO VIE vous propose un spectacle inédit à Chalon-sur-Saône dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de soutien à la lutte contre le cancer cérébral en Bourgogne.
Il sera animé par Philippe Bonneman, pour un spectacle « famille », moment de magie et d’émotion accessible à tous. .
Espace des arts 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
English : Sensations magiques
German : Sensations magiques
Italiano :
Espanol :
L’événement Sensations magiques Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I