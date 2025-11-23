Sensations magiques Espace des arts Chalon-sur-Saône

Sensations magiques Espace des arts Chalon-sur-Saône dimanche 23 novembre 2025.

Sensations magiques

Espace des arts 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’association NEURO VIE vous propose un spectacle inédit à Chalon-sur-Saône dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de soutien à la lutte contre le cancer cérébral en Bourgogne.

Il sera animé par Philippe Bonneman, pour un spectacle « famille », moment de magie et d’émotion accessible à tous. .

Espace des arts 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

