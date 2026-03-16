Sensations sonores Église Saint-Merry Paris

Diana Nocchiero

Diplômée de piano du Conservatoire de musique « A. Vivaldi » de Novara,

elle a étudié avec Adrian Vasilache, Vincenzo Balzani, Walter Krafft et Mario Delli Ponti. Elle a donné de nombreux concerts en soliste et au sein de divers ensembles de musique de chambre, et s’est produite en soliste avec de nombreux orchestres (Orchestre national de Malte, London Musical Arts String Orchestra, Orchestre philharmonique du Nouveau Monde de Montréal, Orchestre « I Maestri » de Londres, Orchestre « I Virtuosi » de Prague, Orchestre philharmonique d’État de Bacău, Orchestre « J. S. Bach » de Buenos Aires, etc.). Il s’est produit dans d’importantes salles et associations en Italie et à l’étranger (France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Belgique, Autriche, Norvège, Monténégro, Roumanie, Moldavie, Grèce, Slovénie, Ukraine, Suisse, Bulgarie, Malte, États-Unis, Argentine, Uruguay, Japon, Singapour, Indonésie…) et ses concerts ont été diffusés par diverses stations de radio et de télévision, notamment la BBC en Angleterre, l’ORF en Autriche, la RTVE en Espagne et de nombreuses autres chaînes.

Diana Nocchero nous fera voyager dans les ambiances sonores de Debussy

Le dimanche 19 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-19-avril-2026-sensations-sonores +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/4457267194599526/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true&locale=fr_FR https://www.facebook.com/events/4457267194599526/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true&locale=fr_FR



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