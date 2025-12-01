Sensibilisation à la langue des signes française Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Sensibilisation à la langue des signes française Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 13 décembre 2025.
Sensibilisation à la langue des signes française
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Sensibilisation à la langue des signes française .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
English : Sensibilisation à la langue des signes française
L’événement Sensibilisation à la langue des signes française Périgueux a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Communal de Périgueux