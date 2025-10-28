Sensibilisation à la propriété intellectuelle avec l’INPI Le Solilab Nantes

Sensibilisation à la propriété intellectuelle avec l’INPI Le Solilab Nantes mardi 28 octobre 2025.

Sensibilisation à la propriété intellectuelle avec l’INPI Le Solilab Nantes Mardi 28 octobre, 10h00 Toutes les permanences sont accessibles gratuitement aux structures ou au porteurs de projets adhérents des Ecossolies.

45 minutes avec une juriste à l’INPI pour vous orienter sur les problématiques liées à la propriété intellectuelle.

La protection intellectuelle n’est pas uniquement à destination des innovations techniques mais concerne également acteur.rice.s de l’innovation sociale : Ai-je bien protégé le nom de mon activité, de mes créations ? Comment faire pour les protéger ? Quels sont les risques ?

Autant de questions qui seront abordées par Manon Deniau, juriste à l’INPI lors d’un entretien individuel de 45 minutes.

L’INPI, l’Institut National de la Propriété Industrielle, est l’office français vers qui se tourner pour déposer un titre de propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles et indications géographiques). L’INPI est également présent en région pour accompagner, sensibiliser les entreprises, associations, start’up, porteurs et porteuses de projets à toutes les problématiques liées à la propriété intellectuelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T12:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/les-ecossolies/evenements/sensibilisation-propriete-intellectuelle-28-10-25

Le Solilab Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique