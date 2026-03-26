[Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu

Divers lieux Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-28

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-28

Autiste et Citoyen Semaine de sensibilisation à l’autisme

Dans le cadre de l’opération Tous en bleu pour l’autisme , la ville de Dieppe propose une semaine d’animations autour de la neurodiversité. Du 28 mars au 3 avril 2026, plusieurs rendez-vous sont organisés journée d’information, marche, spectacle, activités bien-être, projection de film, conférences et exposition.

Programme

Samedi 28 mars

– Journée d’information Salle des Congrès

– Marche pour l’autisme Plage Quai Henri IV

Mardi 31 mars

– Spectacle Personne n’est ensemble sauf moi DSN

Mercredi 1er avril

– Journée sportive, loisirs et bien-être Gymnase Robert Vain (Neuville-lès-Dieppe)

– Projection du film Différente DSN

Vendredi 3 avril

– Conférences et tables rondes Salle Paul Éluard

– Exposition

Un programme varié pour mieux comprendre l’autisme, échanger et sensibiliser le grand public. .

Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

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English : [Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu

L’événement [Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu Dieppe a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie