[Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu Dieppe
[Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu Dieppe samedi 28 mars 2026.
[Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu
Divers lieux Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-03-28
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-28
Autiste et Citoyen Semaine de sensibilisation à l’autisme
Dans le cadre de l’opération Tous en bleu pour l’autisme , la ville de Dieppe propose une semaine d’animations autour de la neurodiversité. Du 28 mars au 3 avril 2026, plusieurs rendez-vous sont organisés journée d’information, marche, spectacle, activités bien-être, projection de film, conférences et exposition.
Programme
Samedi 28 mars
– Journée d’information Salle des Congrès
– Marche pour l’autisme Plage Quai Henri IV
Mardi 31 mars
– Spectacle Personne n’est ensemble sauf moi DSN
Mercredi 1er avril
– Journée sportive, loisirs et bien-être Gymnase Robert Vain (Neuville-lès-Dieppe)
– Projection du film Différente DSN
Vendredi 3 avril
– Conférences et tables rondes Salle Paul Éluard
– Exposition
Un programme varié pour mieux comprendre l’autisme, échanger et sensibiliser le grand public. .
Divers lieux Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie
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English : [Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu
L’événement [Sensibilisation à l’autisme] Tous en bleu Dieppe a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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