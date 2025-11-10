Sensibilisation à l’INDUSTRIE village des entreprises Ruitz Ruitz

Sensibilisation à l’INDUSTRIE Lundi 10 novembre, 13h30 village des entreprises Ruitz Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-10T13:30:00 – 2025-11-10T17:30:00

Fin : 2025-11-10T13:30:00 – 2025-11-10T17:30:00

Pendant une semaine les differents acteurs de la formation et de insertion vers les metiers de l’industrie organisent une action de sensibilisation vers les differents publics .

presentation des metiers de la conception avec la presentation du siège dynamique.

presentation des metiers de la maintenance avec un stand de demontage et remontage de reducteur industriel.

village des entreprises Ruitz ruitz rue des dames Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

