Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Miriam Makeba, Bordeaux

Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal Mercredi 10 juin, 14h00 Miriam Makeba Gironde

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T15:00:00+02:00

L’équipe prévention du CHU se rendra le 10 juin de 14h à 15h au sein de l’espace Miriam Makeba pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.

Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.

Miriam Makeba 10 rue alexander fleming bordeaux Bordeaux 33015 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine

Espace Miriam Makeba – 10 juin de 14h à 15h