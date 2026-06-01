Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence Autonomie Reinette, Bordeaux
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence Autonomie Reinette, Bordeaux lundi 15 juin 2026.
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal Lundi 15 juin, 14h30 Résidence Autonomie Reinette Gironde
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T14:30:00+02:00 – 2026-06-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T14:30:00+02:00 – 2026-06-15T15:30:00+02:00
L’équipe prévention du CHU se rendra le 15 juin de 14h30 à 15h30 au sein de la résidence autonomie Reinette pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.
Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.
Résidence Autonomie Reinette 16-24 rue reinette bordeaux Bordeaux 33015 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine
Résidence Autonomie Reinette – 15 juin de 14h30 à 15h30
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