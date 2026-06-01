Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence Les Jardins d’Arcadie, Bordeaux
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal, Résidence Les Jardins d’Arcadie, Bordeaux lundi 15 juin 2026.
Sensibilisation au dépistage organisé du cancer colorectal Lundi 15 juin, 15h30 Résidence Les Jardins d’Arcadie Gironde
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T15:30:00+02:00 – 2026-06-15T16:30:00+02:00
L’équipe prévention du CHU se rendra le 16 juin de 15h30 à 16h30 au sein de la résidence des Jardins d’Arcadie pour un atelier de sensibilisation autour du dépistage organisé du cancer colorectal.
Présentation, explications, démonstration, accompagnement, échanges sont prévus pour inciter le public à réaliser son dépistage facile, rapide et gratuit.
Résidence Les Jardins d’Arcadie 108 rue henri dunant bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Résidence Les Jardins d’Arcadie – 16 juin de 15h30 à 16h30
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