Sensibilisation au développement de l’enfant Maison des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Salle de quartier Maison des HaubansGarde d’enfants possibleAccueil-goûter à partir de 15h30Inscription conseillée En famille, Adulte

Par la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé La Nantaise et la Ville de NantesSommeil, alimentation, émotions, relations, langage… Un moment d’échange avec des professionnels de santé qui permettra d’explorer le développement de l’enfant de 0 à 6 ans, d’aborder les sujets du quotidien et de répondre aux questions des familles.

Maison des Haubans Nantes 44000

