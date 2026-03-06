Sensibilisation au don de moelle osseuse – 12 mars 2026 à Beaulieu RU ASTROLABE – CAMPUS DE BEAULIEU Rennes Jeudi 12 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Venez rencontrer les bénévoles de France ADOT et les ERS sur leur stand !

Une action de sensibilisation au **don de moelle osseuse** est organisée sur le **campus de Beaulieu** afin d’informer les étudiantes et étudiants et de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s’inscrire comme volontaires.

Au programme :

* Informations sur le **don de moelle osseuse** et son importance pour les patients en attente de greffe

* Possibilité de **se renseigner pour devenir volontaire**

* Inscription sur le registre des donneurs via **un questionnaire de santé et un prélèvement salivaire**

> N’hésitez pas à venir vous informer et, si vous le souhaitez, rejoindre les volontaires au don de moelle osseuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T15:00:00.000+01:00

RU ASTROLABE – CAMPUS DE BEAULIEU Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



