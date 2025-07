Sensibilisation au Moustique Tigre salle Polyvalente Montdardier

Sensibilisation au Moustique Tigre salle Polyvalente Montdardier mercredi 23 juillet 2025.

Sensibilisation au Moustique Tigre

salle Polyvalente Rue de l’eglise Montdardier Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23 16:30:00

fin : 2025-07-23 19:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Un échange sur les bonnes pratiques est prévu.

salle Polyvalente Rue de l’eglise Montdardier 30120 Gard Occitanie +33 6 08 86 38 90

English :

An exchange of best practices is planned.

German :

Ein Austausch über bewährte Praktiken ist geplant.

Italiano :

È previsto uno scambio di buone pratiche.

Espanol :

Está previsto un intercambio de buenas prácticas.

