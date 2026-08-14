Sensibilisation au respect des animaux sauvages Salle polyvalente Hultehouse

Informations pratiques

Hultehouse

Sensibilisation au respect des animaux sauvages

Salle polyvalente Rue de l’École Hultehouse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Présentation du refuge de l’association GORNA, conférence sur le respect des animaux sauvages et les bons réflexes à adopter en cas de rencontre avec un animal en détresse. Dans le cadre des Semaines des Objectifs de Développement Durable.Tout public

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Salle polyvalente Rue de l’École Hultehouse 57820 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 40

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English :

Presentation of the GORNA Association’s animal shelter, followed by a lecture on respecting wild animals and the proper steps to take if you encounter an animal in distress. As part of Sustainable Development Goals Week.

L’événement Sensibilisation au respect des animaux sauvages Hultehouse a été mis à jour le 2026-08-14 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG