Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages Gaas

Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages
La Gendarmerie des Landes vous donnera des conseils contre les escroqueries et les cambriolages ouvert à tous
Salle Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages
The Gendarmerie des Landes will give you advice on how to avoid scams and burglaries open to all
German : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages
Die Gendarmerie des Landes gibt Ihnen Tipps gegen Betrügereien und Einbrüche offen für alle
Italiano :
La Gendarmeria delle Lande vi darà consigli su come proteggervi da truffe e furti con scasso aperto a tutti
Espanol : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages
La Gendarmería de las Landas le aconsejará sobre cómo protegerse de estafas y robos abierto a todos
