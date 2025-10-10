Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages Gaas

Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

Salle Forsans Gaas Landes

Gratuit

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

La Gendarmerie des Landes vous donnera des conseils contre les escroqueries et les cambriolages ouvert à tous

Salle Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03

English : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

The Gendarmerie des Landes will give you advice on how to avoid scams and burglaries open to all

German : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

Die Gendarmerie des Landes gibt Ihnen Tipps gegen Betrügereien und Einbrüche offen für alle

Italiano :

La Gendarmeria delle Lande vi darà consigli su come proteggervi da truffe e furti con scasso aperto a tutti

Espanol : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

La Gendarmería de las Landas le aconsejará sobre cómo protegerse de estafas y robos abierto a todos

