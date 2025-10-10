Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages Gaas

Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages Gaas vendredi 10 octobre 2025.

Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

Salle Forsans Gaas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

La Gendarmerie des Landes vous donnera des conseils contre les escroqueries et les cambriolages ouvert à tous
La Gendarmerie des Landes vous donnera des conseils contre les escroqueries et les cambriolages ouvert à tous   .

Salle Forsans Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03 

English : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

The Gendarmerie des Landes will give you advice on how to avoid scams and burglaries open to all

German : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

Die Gendarmerie des Landes gibt Ihnen Tipps gegen Betrügereien und Einbrüche offen für alle

Italiano :

La Gendarmeria delle Lande vi darà consigli su come proteggervi da truffe e furti con scasso aperto a tutti

Espanol : Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages

La Gendarmería de las Landas le aconsejará sobre cómo protegerse de estafas y robos abierto a todos

L’événement Sensibilisation autour des escroqueries et cambriolages Gaas a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans