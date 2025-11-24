Sensibilisation aux arnaques en ligne Mairie du 18e arrondissement PARIS

Sensibilisation et information aux seniors des risques liés aux arnaques en ligne.

Ateliers de sensibilisation aux arnaques en ligne

Le vendredi 28 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le vendredi 28 novembre 2025

de 14h00 à 15h00

Le lundi 24 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

Le lundi 24 novembre 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit

Inscription auprès de l’organisateur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-24T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-24T14:00:00+02:00_2025-11-24T15:00:00+02:00;2025-11-24T15:00:00+02:00_2025-11-24T16:00:00+02:00;2025-11-28T14:00:00+02:00_2025-11-28T15:00:00+02:00;2025-11-28T15:00:00+02:00_2025-11-28T16:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1, place Jules Joffrin 75018 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048