Sensibilisation aux arnaques en ligne Mairie du 18e arrondissement PARIS

Sensibilisation et information aux seniors des risques liés aux arnaques en ligne.
Ateliers de sensibilisation aux arnaques en ligne
Le vendredi 28 novembre 2025
de 15h00 à 16h00
de 14h00 à 15h00
de 15h00 à 16h00
de 14h00 à 15h00
gratuit
Inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Mairie du 18e arrondissement 1, place Jules Joffrin 75018 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048