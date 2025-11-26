Sensibilisation aux arnaques pour les séniors Café des liens PARIS
Sensibilisation aux arnaques pour les séniors Café des liens PARIS mercredi 26 novembre 2025.
La Mission de la Prévention, Contact et Écoute de la Police Nationale et la Mairie du 20e organisent une rencontre d’information et d’échange destinée aux seniors afin de mieux comprendre et prévenir les risques d’arnaques (à domicile, par téléphone, sur Internet, etc.)
Sensibilisation aux arnaques pour les seniors
Le mercredi 26 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T14:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00
Café des liens 2, rue Vidal de la Blache 75020 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048