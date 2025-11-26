Sensibilisation aux arnaques pour les séniors Café des liens PARIS

La Mission de la Prévention, Contact et Écoute de la Police Nationale et la Mairie du 20e organisent une rencontre d’information et d’échange destinée aux seniors afin de mieux comprendre et prévenir les risques d’arnaques (à domicile, par téléphone, sur Internet, etc.)

Sensibilisation aux arnaques pour les seniors

Le mercredi 26 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T14:00:00+02:00_2025-11-26T16:00:00+02:00

Café des liens 2, rue Vidal de la Blache 75020 PARIS

https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048