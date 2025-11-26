Sensibilisation aux déchets numériques Châtellerault

Sensibilisation aux déchets numériques

Salle n°4 de la Vie associative Châtellerault Vienne

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26 2025-11-28

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Et si tout ça pesait plus lourd qu’un sac poubelle ? Le numérique génère une montagne de déchets. Apprenez à réduire votre empreinte digitale et à adopter la sobriété numérique au quotidien.

Sur inscription

• [conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr](mailto:conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr)

• Myriam De Staerke Etourneau 06 84 03 56 83 ou Stéphanie Lérignier 06 07 73 33 77 .

