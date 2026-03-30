Sensibilisation aux déchets numériques Salle n°3 de la Vie Associative Châtellerault

Sensibilisation aux déchets numériques

Salle n°3 de la Vie Associative 48 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Invisibles mais bien réels: messages, vidéos, mails…Et si tout ça pesait plus lourd qu’un sac poubelle ? Le numérique génère une montagne de déchets. Apprenez à réduire votre empreinte digitale et à adopter la sobriété numérique au quotidien. .

Salle n°3 de la Vie Associative 48 rue Arsène et Jean Lambert Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 03 56 83 conseillers-numeriques@grand-chatellerault.fr

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English : Sensibilisation aux déchets numériques

L’événement Sensibilisation aux déchets numériques Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne