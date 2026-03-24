SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP Musée archéologique de Jublains Jublains

SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Exposition temporaire au Musée archéologique de Jublains

Parcourez 5 panneaux de sensibilisation consacrés à quatre formes de handicap (auditif, mental, moteur, visuel) et qui présentent les dispositifs accessibles mis en place au sein du musée.

Tarif d’entrée au musée

Tout public

Tous les jours en continu .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20

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English :

Temporary exhibition at the Jublains Archaeological Museum

L’événement SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co