SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP Musée archéologique de Jublains Jublains
SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP Musée archéologique de Jublains Jublains mercredi 1 avril 2026.
SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-01
Exposition temporaire au Musée archéologique de Jublains
Parcourez 5 panneaux de sensibilisation consacrés à quatre formes de handicap (auditif, mental, moteur, visuel) et qui présentent les dispositifs accessibles mis en place au sein du musée.
Tarif d’entrée au musée
Tout public
Tous les jours en continu .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
Temporary exhibition at the Jublains Archaeological Museum
L’événement SENSIBILISATION AUX FORMES DE HANDICAP Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co