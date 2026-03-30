Sensibilisation aux handicaps Sorde-l’Abbaye
Sensibilisation aux handicaps Sorde-l’Abbaye samedi 4 avril 2026.
Sensibilisation aux handicaps
232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Dans le cadre du label Tourisme&Handicap obtenu en 2025, une visite guidée avec traduction simultanée en langue des signes (handicap auditif de 14h30 à 15h30), quiz et mises en situation (handicaps visuel et moteur de 14h30 à 16h30) sont proposés.
Avec Équils, APF et l’association Cap’Sens.
Dans le cadre du label Tourisme & Handicap obtenu en 2025, l’abbaye propose une visite guidée avec traduction simultanée en langue des signes (handicap auditif de 14h30 à 15h30), des quiz et des mises en situation (handicap visuel et handicap moteur de 14h30 à 16h30).
Avec Équils, l’Association des Paralysés de France , l’association Cap’Sens et l’équipe de l’abbaye.
Réservation conseillée .
232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sensibilisation aux handicaps
As part of the Tourisme&Handicap label obtained in 2025, a guided tour with simultaneous translation into sign language (hearing impairment ? from 2:30 to 3:30 pm), quizzes and role-playing exercises (visual and motor impairments ? from 2:30 to 4:30 pm) are offered.
With Équils, APF and the Cap?Sens association.
L’événement Sensibilisation aux handicaps Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Sorde-l'Abbaye (Landes)
- Club Bota Sorde-l’Abbaye 1 avril 2026
- Portes ouvertes des abbayes de Sorde et d’Arthous Abbaye de Sorde Sorde-l’Abbaye 4 avril 2026
- Atelier jeune public Graffiti Sorde-l’Abbaye 8 avril 2026
- Atelier jeune public Sculpture sur pierre Sorde-l’Abbaye 10 avril 2026
- Atelier jeune public Poterie Sorde-l’Abbaye 14 avril 2026