Sensibilisation aux handicaps

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre du label Tourisme&Handicap obtenu en 2025, une visite guidée avec traduction simultanée en langue des signes (handicap auditif de 14h30 à 15h30), quiz et mises en situation (handicaps visuel et moteur de 14h30 à 16h30) sont proposés.

Avec Équils, APF et l’association Cap’Sens.

Dans le cadre du label Tourisme & Handicap obtenu en 2025, l’abbaye propose une visite guidée avec traduction simultanée en langue des signes (handicap auditif de 14h30 à 15h30), des quiz et des mises en situation (handicap visuel et handicap moteur de 14h30 à 16h30).

Avec Équils, l’Association des Paralysés de France , l’association Cap’Sens et l’équipe de l’abbaye.

Réservation conseillée .

232 Place de l’Eglise Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 09 62 contact@abbaye-sorde.fr

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English : Sensibilisation aux handicaps

As part of the Tourisme&Handicap label obtained in 2025, a guided tour with simultaneous translation into sign language (hearing impairment ? from 2:30 to 3:30 pm), quizzes and role-playing exercises (visual and motor impairments ? from 2:30 to 4:30 pm) are offered.

With Équils, APF and the Cap?Sens association.

L’événement Sensibilisation aux handicaps Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans