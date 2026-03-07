Sensibilisation aux spécificités en santé mentale des personnes LGBT+ ENIPSE Paris

Cette rencontre vise à prendre connaissance de certaines spécificités en santé mentale pour favoriser l’accueil et l’accompagnement psychologique des personnes LGBT+ et d’échanger sur votre intérêt à recevoir les personnes concernées, qui pourraient vous être orientées dans le cadre du dispositif Mon Soutien Psy par le programme communautaire CeSaMe de l’ENIPSE.

Sensibilisation à destination des professionnels de santé mentale de Paris centre et du 10e arrondissement

Le jeudi 23 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Ce module est gratuit pour les professionnels de santé mentale de Paris centre et du 10e arrondissement et se tient en présentiel pour faciliter les échanges. Il est plafonné à 14 participants sur INSCRIPTION PAR MAIL : cesame.paris@enipse.fr

Public adultes.

ENIPSE 5 rue Pierre au Lard 75004 accueil à partir de 18h30Paris

+33658710062 cesame.paris@enipse.fr



