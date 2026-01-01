Sensibilisation : Comment gérer les mots de passe dans mon association ? Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.Le 27 janvier ???? Comment gérer les mots de passe dans mon association ?Gérer les mots de passe dans une association, c’est assurer la sécurité des comptes partagés (banque, outils de communication, plateformes administratives) tout en facilitant l’accès aux membres autorisés.Avec les bons outils, on peut stocker, organiser, partager et protéger les accès de manière fiable, sécurisée et collaborative. Cette sensibilisation a pour but de vous présenter les outils pour apprendre à gérer et sécuriser ses mots de passe au sein de sa structure.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



