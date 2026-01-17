Sensibilisation : Comment gérer les mots de passe dans mon association ?, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : Comment gérer les mots de passe dans mon association ? Mardi 27 janvier, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Gérer les mots de passe dans une association, c’est assurer la sécurité des comptes partagés (banque, outils de communication, plateformes administratives) tout en facilitant l’accès aux membres autorisés.

Avec les bons outils, on peut stocker, organiser, partager et protéger les accès de manière fiable, sécurisée et collaborative.

Cette sensibilisation a pour but de vous présenter les outils pour apprendre à gérer et sécuriser ses mots de passe au sein de sa structure.

Mediagraph 1 Rue d'Auvours, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

