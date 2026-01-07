Sensibilisation : Comment se protéger des virus informatiques ? Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles. Comprendre les principaux risques liés aux virus informatiques et aux logiciels malveillants.Adopter les bons réflexes de sécurité pour protéger ses appareils, ses données personnelles et naviguer sur Internet en toute confiance. Temps d’échanges et de discussion.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



