Sensibilisation : Cybermalveillance Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.Le 28 avril ???? Sensibilisation : CybermalveillanceComprendre les principales menaces en ligne (arnaques, piratage, hameçonnage) et leurs impacts au quotidien.Adopter les bons réflexes de cybersécurité pour protéger ses données personnelles et ses usages numériques.Temps d’échanges et de discussion

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



