Sensibilisation : Cybermalveillance, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : Cybermalveillance Mardi 28 avril, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Comprendre les principales menaces en ligne (arnaques, piratage, hameçonnage) et leurs impacts au quotidien.

Adopter les bons réflexes de cybersécurité pour protéger ses données personnelles et ses usages numériques.

Mediagraph 1 Rue d’Auvours, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

