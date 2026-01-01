Sensibilisation : Décrypter une info : vraie ou fake news ? Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-13 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.Le 13 janvier ???? Décrypter une info : vraie ou fake news ?Apprendre à repérer une information fiable en développant son esprit critique face aux contenus diffusés en ligne et sur les réseaux sociaux.Comprendre les mécanismes des fake news, identifier les sources et adopter les bons réflexes pour vérifier une information avant de la partager.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr



