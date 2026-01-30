Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Sables d’Or Anglet

Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage

Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets ciblée sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.

Informez-vous également sur ces derniers.

Animé par l’association Tree6clope.

Tout public. .

Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

