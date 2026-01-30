Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Sables d’Or Anglet
Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Plage des Sables d’Or Anglet jeudi 19 février 2026.
Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Venez participer à cet évènement éco responsable et sensibilisez-vous à la protection de l’océan et des plages grâce à une collecte des déchets ciblée sur le tri et la valorisation des mégots de cigarettes.
Informez-vous également sur ces derniers.
Animé par l’association Tree6clope.
Tout public. .
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage
L’événement Sensibilisation et collecte de déchets sur la plage Anglet a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Anglet