Sensibilisation et de distribution gratuite de composteurs Clavé

Salle des fêtes Clavé Deux-Sèvres

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Le mercredi 15 octobre prochain à Clavé, dans la salle des fêtes à 17h.

Campagne de sensibilisation et de distribution gratuite de composteurs

– Sensibilisation de 15/20 minutes aux bases du compostage individuel

– Distribution de composteurs

– Echange et questions / réponses

Si vous avez déjà un composteur, vous pouvez aussi assister uniquement à ce temps de sensibilisation et d’échanges.

L’inscription

– Inscription en ligne sur le FramaForms (QR Code de l’affiche, lien du site internet ou lien sur les réseaux sociaux).

– Par téléphone 05-49-05-37-10

– Par mail accueil@smc79.fr

Si vous souhaitez récupérer un composteur, il est essentiel de vous inscrire. .

Salle des fêtes Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 37 10 accueil@smc79.fr

