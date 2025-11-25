Sensibilisation et information : les Maisons des Solidarités mobilisées contre les violences conjugales Mairie du 6e arrondissement PARIS
Un stand d’information et de sensibilisation sera installé à la mairie du 6ᵉ arrondissement.
Venez rencontrer les équipes des Maisons des Solidarités pour découvrir les dispositifs d’accompagnement, obtenir des conseils et échanger sur les ressources disponibles pour protéger et soutenir les victimes.
À l’occasion de la Semaine Paris Protège et de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, les Maisons des Solidarités des 6ᵉ et 14ᵉ arrondissements s’engagent pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales.
Le mardi 25 novembre 2025
de 09h00 à 13h00
gratuit
Public adultes.
Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 PARIS
