Sensibilisation : Gérer la photothèque de son association Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Adulte, Senior

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles. Apprendre à organiser, trier et classer les photos de son association de manière efficace.Adopter de bonnes pratiques de gestion et de partage des images, dans le respect des droits et pour valoriser les actions associatives.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



