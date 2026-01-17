Sensibilisation : Gérer la photothèque de son association, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : Gérer la photothèque de son association Mardi 7 avril, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Apprendre à organiser, trier et classer les photos de son association de manière efficace.

Adopter de bonnes pratiques de gestion et de partage des images, dans le respect des droits et pour valoriser les actions associatives.

