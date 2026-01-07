Sensibilisation : La pollution numérique, parlons-en ! Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Accès libre Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles. Comprendre ce qu’est la pollution numérique et son impact environnemental au quotidien.Identifier des gestes simples et responsables pour réduire son empreinte numérique et adopter des usages plus durables.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr



