Sensibilisation : La pollution numérique, parlons-en !, Mediagraph, Nantes

Sensibilisation : La pollution numérique, parlons-en ! Mardi 3 mars, 14h00 Mediagraph Loire-Atlantique

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-03T14:00:00+01:00 – 2026-03-03T15:00:00+01:00

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles.

Comprendre ce qu’est la pollution numérique et son impact environnemental au quotidien.

Identifier des gestes simples et responsables pour réduire son empreinte numérique et adopter des usages plus durables.

Mediagraph 1 Rue d’Auvours, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240121912 »}, {« type »: « email », « value »: « helenetoussaint@assomediagraph.fr »}]

Comprendre la pollution numérique et son impact environnemental, et adopter des gestes simples et responsables pour réduire son empreinte numérique. pollution numérique

mediagraph