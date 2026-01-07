Sensibilisation : Manger bouger Mediagraph Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 14:00 – 15:00

Gratuit : oui Tout public

Pour découvrir la culture numérique, médiagraph organise régulièrement des temps d’informations et de démonstration afin de faire découvrir les pratiques numériques : ludique, créatives, citoyenne et professionnelles. Sensibiliser à l’importance de bien manger et bouger au quotidien pour préserver sa santé et son bien-être.Découvrir des conseils simples et accessibles au travers d’applications pour adopter de bonnes habitudes alimentaires et rester actif au quotidien.

Mediagraph Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 12 19 12 http://www.assomediagraph.fr epn.auvours@assomediagraph.fr 0240121912 https://www.assomediagraph.fr/autres-activites/sensibilisations/



